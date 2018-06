Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburger Stadtreinigung sammelt ab Anfang der kommenden Woche erneut ausgediente Weihnachtsbäume ein. Insgesamt rechne man mit etwa 100 000 abgeschmückten Bäumen aus privaten Haushalten, teilte ein Sprecher der Stadtreinigung am Freitag mit. Traditionell werden Weihnachtsbäume in Hamburg ab dem 6. Januar am Straßenrand zur Abholung abgelegt.

In diesem Jahr sollen die weihnachtlichen Überbleibsel mit einem besonders umweltfreundlichen Sperrmüllfahrzeug abgeholt werden, das mit einer vollelektronischen Hydraulikpresse arbeitet. Für jeden Stadtteil gibt es in der zweiten und dritten Januarwoche je einen Abholtermin. Die genauen Termine können online eingesehen werden.

