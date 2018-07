Hamburg (dpa/lno) - Hamburgs Justizsenator Till Steffen (Grüne) hat sich gegen den Vorwurf gewehrt, er habe aus datenschutzrechtlichen Bedenken stundenlang die Fahndung über Facebook nach dem Weihnachtsmarkt-Attentäter Anis Amri verhindert. Das sei falsch, sagte er am Freitag bei einer Sondersitzung des Justizausschusses der Hamburgischen Bürgerschaft. Er sei erst am Morgen des 22. Dezember durch die Anfrage eines Journalisten informiert worden und habe dann innerhalb von Minuten eine Empfehlung ausgesprochen, die Fahndung per sozialem Netzwerk zu nutzen.

Zudem habe der Generalbundesanwalt die Facebook-Fahndung bestimmen können, ohne dafür die Hamburger Justizbehörde überhaupt zu brauchen, erklärte er. Die Opposition wirft Steffen widersprüchliche Aussagen vor. Amri war am 19. Dezember mit einem Lastwagen in den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche gefahren.