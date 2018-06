Hamburg (dpa/lno) - Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) hat das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" als kritischen Begleiter der Bundesrepublik seit 70 Jahren bezeichnet. Das Blatt sei inzwischen nicht nur unverzichtbar, sondern selbst so etwas wie eine demokratische Institution geworden, sagte Scholz am Freitag in Hamburg. Der Senat hatte die Blattmacher anlässlich des 70. Jubiläums des Magazins zu einem Empfang ins Rathaus eingeladen. Gerade in bewegten Zeiten brauchten Demokratien die abgeklärte und aufgeklärte Professionalität guter Journalisten, mahnte der SPD-Politiker.

Rudolf Augstein (1923-2002) hatte im Nachkriegs-Deutschland von der britischen Militärregierung die Lizenz erhalten und mit dem "Spiegel" am 4. Januar 1947 erstmals ein Nachrichtenmagazin herausgebracht. Auch Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) sollte noch zu den rund 400 geladenen Gästen sprechen, ebenso der Chefredakteur des Blattes, Klaus Brinkbäumer.

Mitteilung zum Jubiläum