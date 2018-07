Hamburg (dpa/lno) - In der Hamburger Innenstadt haben am Samstag hunderte Menschen gegen Abschiebungen nach Afghanistan demonstriert. Der Zug vom Hauptbahnhof bis zum Rathaus, wo eine Abschlusskundgebung geplant war, verlief friedlich, wie ein Polizeisprecher sagte. Er sprach von etwa 800 Teilnehmern an der Demonstration. Zu dem Protestzug aufgerufen hatte der Verein "Hindu Tempel und afghanische Hindu Gemeinde e.V.". Afghanistan sei kein sicheres Land, erklärte der Vereinsvorsitzende. Im Dezember waren im Rahmen einer Sammelabschiebung auch sieben Afghanen aus Hamburg in ihre Heimat zurückgeschickt worden.