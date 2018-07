Hamburg (dpa) - Die Metropolregion Hamburg hat sich in den vergangenen 16 Jahren schwächer entwickelt als andere Metropolregionen in Deutschland und konnte ihre Chancen nicht wirklich nutzen. Das ergab eine Analyse der Handelskammer Hamburg, die Hauptgeschäftsführer Hans-Jörg Schmidt-Trenz am Donnerstag in der Hansestadt vorstellte. Er sei von dem Ergebnis unangenehm überrascht, sagte Schmidt-Trenz. Im Vergleich zu sechs anderen Metropolregionen stehe Hamburg beim Inlandsprodukt je Erwerbstätigen an vorletzter Position, ebenso bei der Dynamik des Wachstums.

Mit fünf Millionen Einwohnern und einer Wirtschaftsleistung von 193 Milliarden Euro bringe die Metropolregion zwar das wirtschaftliche Gewicht von Portugal oder Irland auf die Waage, sei aber unter den Metropolregionen in Deutschland am dünnsten besiedelt und leide unter komplexen Entscheidungsstrukturen zwischen vier beteiligten Bundesländern, 17 Kreisen und drei kreisfreien Städten.