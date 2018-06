Frankfurt/Main (dpa) - Wegen Zündeleien seiner Fans hat das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes den Hamburger SV zu einer Geldstrafe von 45 000 Euro verurteilt. Davon soll der Bundesligist 15 000 Euro in gewaltpräventive Maßnahmen stecken, insbesondere in die Anschaffung einer mobilen Kameratechnik. Dies teilte der DFB am Montag mit. HSV-Anhänger hatten vor dem DFB-Pokalspiel beim FSV Zwickau am 22. August Bengalische Feuer abgebrannt. Ähnliches geschah im nächsten Pokalspiel der Hanseaten am 25. Oktober beim Halleschen FC. Der HSV hat dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.

DFB-Pressemitteilung