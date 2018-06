Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburgische Bürgerschaft will am Mittwoch bei der ersten Parlamentssitzung im neuen Jahr eine neue Ära der Diskussionskultur starten und so näher ans Volk rücken. Langatmige und langweilige Reden sollen prägnanten Debatten weichen. Unter anderem soll eine eigene Senatsbefragung die Regierenden künftig zwingen, politisch Farbe zu bekennen. Außerdem werde es Kurzdebatten geben, sagte Parlamentspräsidentin Carola Veit am Dienstag. 20 Jahre nach der jüngsten Parlamentsreform wollten die Fraktionen den Wert der Demokratie jetzt erfahrbarer machen. "Wir wollen mehr Aufmerksamkeit als Hamburgische Bürgerschaft." Dazu müsse man aber auch interessant sein, betonte Veit.