Hamburg (dpa/lno) - Der neue Direktor der Hamburger Kunsthalle, Christoph Martin Vogtherr, will die Sammlung des Museums stärker in den Vordergrund rücken. "Die Hamburger Kunsthalle ist eines der ganz wenigen Museen in Deutschland, wo sich das Mittelalter bis zur zeitgenössischen Kunst unter einem Dach befindet", sagte der 52-Jährige am Mittwoch in Hamburg. Das sei eine große Stärke des Hauses. "Ich wünsche mir, dass wir die einzelnen Teile der Sammlung stärker in einen direkten Dialog versetzen." Auch das Verhältnis zwischen Museum und Öffentlichkeit liege ihm am Herzen. Daher wolle er nach neuen Möglichkeiten suchen, Menschen ins Museum zu locken.

