Hamburg (dpa/lno) - Eine 56 Jahre alte Radfahrerin ist am Mittwoch bei einem Unfall in Hamburg-Farmsen-Berne ums Leben gekommen. Ein Lastwagen habe sie im stockenden Verkehr angefahren und überrollt, sagte ein Polizeisprecher. Die Frau starb an der Unfallstelle. Ein Sachverständiger sollte die Unfallursache klären. Möglicherweise habe der 62 Jahre alte Lastwagenfahrer die Radfahrerin im toten Winkel des Rückspiegels übersehen. Der Lkw-Fahrer wurde mit einem Schock in ein Krankenhaus gebracht.

Mitteilung der Polizei