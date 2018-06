Hamburg (dpa/lno) - Unter dem Titel "Design - Revolte - Regenbogen" zeigt das Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg von Freitag bis zum 7. Mai eine Retrospektive über Willy Fleckhaus (1925-1983). Der Designer zähle zu den wichtigsten Zeitschriften- und Buchgestaltern der 1950er bis 1980er Jahre, teilte das Museum am Donnerstag mit. International bekannt wurde er durch sein Design der Zeitschrift "Twen", außerdem gestaltete er die in den Farben des Regenbogens gehaltene Edition Suhrkamp. Zu sehen sind mehr als 350 Exponate, darunter Fotografien, die als Vorlagen dienten, Arbeiten für Suhrkamp und rund 50 Magazine der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung".

