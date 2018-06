Hamburg (dpa/lno) - Knapp acht Jahre nach dem Tod des Babys Lara Mia hat das Hamburger Landgericht den Stiefvater zu einer Haftstrafe von drei Jahren und acht Monaten verurteilt. "Spätestens einen Monat vor dem Tod erkannte der Angeklagte, dass das Kind ohne ärztliche Hilfe sterben könnte", sagte der Vorsitzende Richter am Donnerstag zur Begründung. Das Urteil liegt über der Forderung der Staatsanwaltschaft, die eine Bewährungsstrafe gefordert hatte. Die Verteidigung kündigte Revision an. Lara Mia war im März 2009 im Alter von neun Monaten gestorben. Zu dem Zeitpunkt wog sie nur 4,8 Kilogramm - halb so viel wie in ihrem Alter normal. Trotz dreier Gutachten konnte die Todesursache nicht endgültig geklärt werden.