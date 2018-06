Hamburg (dpa/lno) - Die SPD-Bürgerschaftsfraktion lädt am Sonntag (11.30 Uhr) zu ihrem traditionellen Neujahrsempfang in den Festsaal des Hamburger Rathauses. Als Hauptredner werden nach Angaben der Fraktion Bürgermeister Olaf Scholz und Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Torsten Albig erwartet. Beide dürften das Podium auch für den Wahlkampf nutzen. Albig will seine SPD bei der Landtagswahl am 7. Mai wieder als stärkste Kraft sehen und damit seinen Posten als Regierungschef sichern, Scholz wiederum dürfte die Genossen auch als SPD-Bundesvize bereits auf die Bundestagswahl im Herbst einstimmen wollen.