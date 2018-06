Hamburg (dpa/lno) - Maskierte Wrestler, Striptease und Rock'n Roll in Symbiose gab es am Samstagabend beim "Rock'n Roll Wrestling Bash" in Hamburg zu sehen. Während das "El Brujo's Gorechestra" dem Publikum im Club Grünspan im Stadtteil St. Pauli einheizte, lieferten sich Wrestler mit Namen wie "The Hillbilly Bruiser" oder "Boris The Butcher" akrobatische Schaukämpfe.

Bei dem kuriosen Musical verbindet sich mexikanische Wrestling-Kultur mit Comedy, wilder Rockmusik und Striptease. Dass der Trash-Faktor gewollt ist, zeigt sich unter anderem an den fiktiven Biografien der Wrestler. So ist das Geburtsdatum des Kämpfers und Bandleaders "El Brujo" mit dem Jahr 666 vor Christus angegeben. Ein weiterer Charakter sei so gewalttätig, dass er ohne Ausrüstung am Irakkrieg teilgenommen habe, sagte der Wrestler "Dirty Old Man", der den Abend moderierte.

The Rock'n Roll Wrestling Bash