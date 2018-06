Hamburg (dpa/lno) - Fußball-Bundesligist Hamburger SV reist mit 18 Akteuren zum Punktspiel am Samstag beim FC Ingolstadt. Im Aufgebot steht auch Offensiv-Spieler Nicolai Müller, der an den Vortagen wegen eines Blutergusses im Beckenbereich nicht am Mannschaftstraining teilnehmen konnte, wie der HSV am Freitag nach der Abschlusseinheit mitteilte. Ob der Mittelfeld- und Angriffsspieler damit auch ein Kandidat für die Startformation ist, ließ Coach Markus Gisdol offen. Wenn nicht, könnte Michael Gregoritsch von Beginn an auflaufen.

Hamburger SV via Twitter