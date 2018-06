Hamburg (dpa/lno) - Nach einem Zimmerbrand in Hamburg-Eidelstedt haben Feuerwehrleute eine tote Frau gefunden. "Sie lag in der Wohnung auf dem Boden", sagte ein Sprecher der Polizei. Wie es in der Nacht zum Samstag zu dem Brand kam, war zunächst noch unklar. Die Identität der Frau und die genaue Todesursache waren ebenfalls noch unbekannt.