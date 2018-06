Hamburg (dpa/lno) - Die Fußball-Profis Jan-Philipp Kalla und Dennis Rosin arbeiten an ihrem Comeback im Trikot des FC St. Pauli. Die beiden Akteure, die dem hanseatischen Zweitligisten zuletzt erkrankt gefehlt hatten, standen am eigentlich trainingsfreien Dienstag auf dem Platz. Kalla und Rosin arbeiteten individuell mit Athletik-Coach Valentin Lange, teilte der Kiezclub am Dienstag via Twitter mit.

Mitteilung FC St. Pauli via Twitter