Hamburg (dpa/lno) - Trotz Schneefalls hat sich in der Nacht zu Dienstag in Hamburg-Billstedt ein 26-jähriger Mann eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Er floh laut Polizeiangaben bei erlaubten 80 km/h doppelt so schnell auf der Bergedorfer Straße stadtauswärts. Zivilbeamte hatten den Raser erwischt und nahmen ihn kurze Zeit später fest. Der Fahrer müsse nun mit einem dreimonatigen Fahrverbot, einer Geldstrafe von 680 Euro und zwei Punkten in Flensburg rechnen.