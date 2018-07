Hamburg (dpa/lno) - Das Elite-Feld beim 32. Hamburger Marathon am 23. April verspricht ein schnelles Rennen. Zu den Favoriten zählen London-Olympiasieger und Ex-Weltmeister Stephen Kiprotich aus Uganda sowie der Äthiopier Tsegaye Mekonnen. Kiprotich hat eine Bestzeit von 2:06:33 Stunden; Mekonnen hatte 2014 beim Dubai-Marathon in 2:04:32 Stunden triumphiert.

"Beide wollen hier 2:05 laufen", sagte Marathon-Chef Frank Thaleiser am Mittwoch in Hamburg. Dazu kommen weitere Läufer aus Äthiopien wie auch aus Kenia, die den Halbmarathon schon unter einer Stunde absolviert haben. "Wenn das Wetter gut wird und die Läufer einen guten Tag haben, dann kann es hier richtig knallen", sagte Thaleiser und betonte: "Es ist das beste Feld, das wir bisher in Hamburg hatten."

Bei den Hobbyläufern rechnet Thaleiser mit rund 16 000 Meldungen. "Das ist die Basis, von der wir in den kommenden Jahren ausgehen müssen. Der Staffelwettbewerb für Vierer-Teams ist ausverkauft. Da könnten wir mehr machen, aber das wollen wir nicht."

Sabrina Mockenhaupt, die seit dem 1. Januar 2017 für das Haspa-Marathon-Team startet, wird in dem neu geschaffenen Women’s Race, einem Wettbewerb für Zweier-Frauen-Teams, antreten und die Halbmarathon-Distanz laufen.

Marathon-News