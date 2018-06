Hamburg (dpa/lno) - Gut anderthalb Jahre nach dem tödlichen Schuss auf einen Räuber in Hamburg-Jenfeld kommt dessen mutmaßlicher Komplize vor Gericht. Der 25-Jährige ist des versuchten schweren Raubes angeklagt. Die beiden jungen Männer sollen am späten Abend des 23. Juni 2015 an der Haustür eines älteren Mannes in Jenfeld geklingelt haben. Um möglichen Widerstand des Hausbesitzers zu brechen, sollen sie nach Angaben der Staatsanwaltschaft eine Dose Pfefferspray dabei gehabt haben.

Als der Eigentümer aus Angst nicht öffnete, hätten die Räuber die Tür eingetreten und seien in den Hausflur gestürmt. Der Hausbesitzer hatte sich aber bereits bewaffnet und schoss mit einer Pistole auf einen der Eindringlinge. Die Räuber flüchteten, doch wenige Meter vom Haus entfernt brach der Verletzte tot zusammen. Den Schuss des Hausbesitzers wertete die Staatsanwaltschaft als Notwehr. Der Prozess beginnt heute vor einer großen Strafkammer am Landgericht.