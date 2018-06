Hamburg (dpa/lno) - Ein breites Bündnis unterschiedlicher Organisationen will am 8. Juli in Hamburg gegen den G20-Gipfel demonstrieren. Erwartet würden viele Zehntausend Protestierende aus dem In- und Ausland, teilte Attac Deutschland am Donnerstag in Frankfurt/Main mit. Zu dem zweitägigen G20-Gipfel in der Hansestadt am 7. und 8. Juli werden Staats- und Regierungschefs aus Industrie- und Schwellenländern erwartet, darunter US-Präsident Donald Trump. Dem Bündnis gehören unter anderem die Grüne Jugend, Verdi Hamburg, autonome Gruppen und die Naturschutzorganisation Robin Wood an. In einem Aufruf heißt es: "Unser Verlangen nach einer Welt des Friedens, der globalen Gerechtigkeit und der grenzenlosen Solidarität wird unüberhörbar sein."

