Hamburg (dpa/lno) - Der Zoll hat eine große Menge Kokain im Hamburger Hafen beschlagnahmt. Die Drogenmenge liege im dreistelligen Kilobereich, sagte ein Sprecher der Generalzolldirektion am Donnerstag. Das Rauschgift habe sich in einem Container befunden, der in Hamburg-Waltershof kontrolliert wurde. Einzelheiten will der Zoll am Freitag auf einer Pressekonferenz bekanntgeben. Im vergangenen Jahr hatte der Hamburger Zoll mehrere größere Mengen Kokain entdeckt, das in Baumaschinen aus Brasilien versteckt war.