Hamburg (dpa/lno) - Im Tarifkonflikt des öffentlichen Diensts der Länder erhöht die Gewerkschaft Verdi noch einmal deutlich den Druck. Nach dem eintägigen Warnstreik an Hamburgs Schulen am Donnerstag ruft die Gewerkschaft nun für den Donnerstag in einer Woche gleich alle rund 25 000 Angestellte des öffentlichen Diensts in Hamburg auf, für einen Tag die Arbeit ruhen zu lassen. Betroffen seien unter anderem erneut die Schulen sowie Bezirksämter und Landesbetriebe, sagte Hamburgs Verdi-Fachbereichsleiterin Sieglinde Friess. Die Gewerkschaften fordern für die bundesweit eine Million Angestellten der Länder sechs Prozent mehr Lohn. Die dritte und vorerst letzte Verhandlungsrunde ist für den 16. Februar in Potsdam terminiert.