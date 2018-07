Hamburg (dpa/lno) - Rund 2000 Hamburgerinnen und Hamburger haben ein Ticket für Tunneltouren durch das neue Teilstück der U-Bahnlinie 4 ergattert. Die Führungen, die am 25. und 26. Februar stattfinden sollen, seien nach gut 24 Stunden bereits ausverkauft gewesen, teilte die Hamburger Hochbahn am Donnerstag mit. Das neue Tunnelteilstück soll die U4 von der bisherigen Endhaltestelle HafenCity Universität bis zu den Elbbrücken erweitern.

Bei der Tunnelführung können die Besucher von der Haltestelle HafenCity Universität aus in das erste rund einen Kilometer lange Teilstück des Tunnels laufen. Außerdem hätten sie die Möglichkeit, sich bei der Führung eine Virtual-Reality Brille aufzusetzen und so virtuell mit der U-Bahn in die neue Haltestelle einzufahren, sagte ein Sprecher der Hochbahn. Auch die bereits gebaute Aussichtsplattform an der neuen Haltestelle Elbbrücken könne besucht werden. Die neue Haltestelle soll im Winter 2018 fertig sein und angefahren werden können. Die Kosten für den Ausbau liegen bei knapp 180 Millionen Euro.

