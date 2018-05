Hamburg (dpa/lno) - Ein 85 Meter langes Motorschiff hat die Kattwykbrücke über der Süderelbe in Hamburg-Moorburg gerammt. Das Dach des Fahrerstandes wurde dabei beschädigt und der 70 Jahre alte Kapitän am Kopf verletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 70-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Warum das Schiff am Donnerstagabend die Brücke rammte, war zunächst unklar. Gegen den Kapitän werde ein Verfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Schiffsverkehr eingeleitet, teilte die Polizei mit. Das mit Kohle beladene Schiff mit dem Namen "Lesath" durfte zunächst nicht weiterfahren. Die Kattwykbrücke blieb bei der Kollision unbeschadet.

Mitteilung der Polizei