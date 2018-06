Hamburg (dpa/lno) - Noch laufen die Ermittlungen zum Angriff eines Angeklagten in einem Hamburger Gerichtssaal - hundertprozentige Sicherheit kann es nach Meinung der Hamburger Gewerkschaft Strafvollzug aber nicht geben. "Die kriminelle Energie der Häftlinge ist so enorm, der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt", sagte der Vorsitzende des Landesverbandes Hamburger Strafvollzugsbediensteter (LVHS), Thomas Wittenburg, der Deutschen Presse-Agentur. Gefangene, die vor Gericht müssen, würden von Beamten mit Metalldetektoren und -sonden überprüft. Eine körperliche Kontrolle mit Entkleidung sei nur in Ausnahmefällen bei einem begründeten Verdacht erlaubt. "Wer strengere Maßnahmen will, muss dafür die Voraussetzungen schaffen - dazu zählt auch mehr Personal."

