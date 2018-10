Hamburg (dpa/lno) - Am ersten Spieltag nach der Winterpause sind die Regionalliga-Fußballer des VfB Lübeck nicht über ein 1:1 gegen den Nachwuchs des FC St. Pauli hinausgekommen. In dem seit Jahren brisanten Duell hatte Jan-Marc Schneider die Hamburger in Führung geschossen, ehe Marcello Meyer noch der Ausgleich für den Tabellenzweiten gelang. In der Tabelle liegt Lübeck nun elf Punkte hinter Spitzenreiter SV Meppen.

In der Abstiegszone feierte Eintracht Norderstedt gegen Eintracht Braunschweig II einen Befreiungsschlag. Jan Lüneburg stellte mit seinem Tor den 1:0-Sieg sicher, der den Sprung auf Platz zehn bedeutete. Für Norderstedt war es der vierte Erfolg in Serie. Bei Schlusslicht SV Eichede wurde Interimscoach Martin Steinbek in der Winterpause zum Chefcoach ernannt. Bei dem großen Rückstand muss er aber zweigleisig planen, denn sein Team blieb auch beim 0:1 gegen den TSV Havelse den Beweis schuldig, den Klassenerhalt schaffen zu können.

Die Partien Hamburger SV II gegen Hannover 96 II und Lüneburger SK Hansa gegen Weiche Flensburg mussten wegen der schlechten Platzverhältnisse abgesagt werden.



Spielplan Regionalliga Nord