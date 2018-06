Hamburg (dpa/lno) - Mit Rekordzahlen der Tourismusbranche im Rücken startet die Messe Reisen Hamburg in ihre 40. Auflage. "Die Reiselust der Deutschen ist ungebrochen. Das gehört zum Lebensstil dazu", sagte Hanna Kleber, Präsidentin des Corps Touristique, der Vereinigung ausländischer Tourismusorganisationen in Deutschland, am Montag in Hamburg. Die am Mittwoch startende Messe ist nach ihrer Auffassung ein wichtiger Marktplatz, um einer Verunsicherung von Reisenden aufklärerisch entgegenzuwirken. "Wir sollten das Thema Terror nicht herunterspielen, aber auch nicht überdramatisieren", sagte Kleber.

Für das vergangene Jahr wird damit gerechnet, dass die Zahl der Übernachtungen in Deutschland einen Bestwert von rund 448 Millionen erreicht hat. Das wäre ein Plus von drei Prozent.

Rund 850 Aussteller wollen bis zum 12. Februar bei der Messe den Trip in nahe und ferne Urlaubsregionen schmackhaft machen. Unter anderem wird für Rad- und Entdeckertouren, Kreuzfahrt- und Caravan-Reisen sowie Indivdual- und Pauschaltrips geworben. Partnerland ist in diesem Jahr Spanien. Wie im Vorjahr werden rund 76 000 Besucher erwartet.

