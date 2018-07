Hamburg (dpa/lno) - Hamburgs CDU-Spitze will die innere Sicherheit mit mehr Polizei und mehr Befugnissen für die Ordnungshüter stärken. So sollen in Hamburg unter anderem pro Jahr zusätzlich 200 Polizeianwärter eingestellt werden, heißt es in einem am Dienstag vorgelegten Leitantrag für den Landesausschuss am 28. Februar. Zur Terror-Bekämpfung müssten zudem Datenschutzhürden abgebaut, der Informationsaustausch zwischen Behörden verbessert und die Öffentlichkeitsfahndung auch in den sozialen Netzwerken ausgeweitet werden. Bei der Justiz macht sich die CDU-Spitze für ein härteres Durchgreifen stark. So müsse künftig eine Strafaussetzung bei Taten ausgeschlossen sein, die während einer laufenden Bewährung begangenen werden. Auf dem Parteitag wird als Gast der Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, erwartet.