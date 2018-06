Kiel (dpa/lno) - Unbekannte haben vergeblich versucht, in die Wohnung des Kieler Ministerpräsidenten Torsten Albig (SPD) einzudringen. Der Vorfall, über den zunächst das "Hamburger Abendblatt" berichtet hatte, ereignete sich bereits im Oktober, wie die Staatskanzlei am Mittwoch bestätigte. Den Tätern war es nicht gelungen, die Eingangstür aufzubrechen. "Daraufhin haben sie die Tür total demoliert und eine Mülltonne mit Papier angezündet, die vor dem Haus stand", sagte Albig der Zeitung.

"Es ist schon ein sehr unangenehmes Gefühl, wenn jemand auf diese Weise in deine Privatsphäre eindringen will", äußerte der Regierungschef laut Staatskanzlei. "Das geht jedem so. Als Bürger ist man dann sehr froh, wenn Polizistinnen und Polizisten schnell da sind, die einem - im übertragenen Sinn - die Hand halten und das Gefühl geben, es kümmert sich jemand um deine Sicherheit."