Hamburg (dpa/lno) - Nach den Schüssen eines Hamburger Polizisten auf einen 33-Jährigen im Stadtteil St. Georg fordern die Linken in der Bürgerschaft die restlose Aufklärung des Vorfalls. Auf Antrag der Fraktion soll sich der Innenausschuss am Donnerstag mit dem Thema befassen. "Es gibt sehr widersprüchliche Zeugenaussagen zu dem Vorfall", erklärten die Fraktionsvorsitzenden Sabine Boeddinghaus und Cansu Özdemir am Mittwoch. Diese Widersprüche und die offenen Fragen müssten geklärt werden.

Nach Polizeiangaben hatten am 1. Februar zwei Passantinnen einen Zivilbeamten auf den offenbar aggressiv auftretenden Mann aufmerksam gemacht und um Hilfe gebeten. Der 33-Jährige habe sich auch gegenüber dem Beamten sehr aggressiv verhalten und ihn mit einem Messer angegriffen. Der 46 Jahre alte Zivilpolizist habe zunächst Pfefferspray eingesetzt und dann in einer offensichtlichen Notwehrsituation geschossen. Der 33-Jährige aus Ghana wurde mindestens einmal ins Bein getroffen und zu einer Notoperation ins Krankenhaus gebracht.

