Heide (dpa/lno) - Der Unternehmensverband Unterelbe-Westküste befürchtet, dass das Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes eine weitere Verzögerung der Elbvertiefung bedeutet. Das könnte langfristig zu einer Abwanderung von Unternehmen und dem Verlust von Arbeitsplätzen führen, sagte Geschäftsführer Ken Blöcker am Donnerstag in Heide.

Die Zukunftsfähigkeit des Hamburger Hafens habe unmittelbaren Einfluss auf die mittelständischen Betriebe an der Westküste und im Unterelbe-Raum. "In Schleswig-Holstein hängen 25 000 Arbeitsplätze am Hamburger Hafen."

Dazu komme die Abhängigkeit des Nord-Ostsee-Kanals von der Entwicklung des Hamburger Hafens durch den Weitertransport der Güter ins Baltikum und nach Skandinavien. "Der Welthandel wird nicht auf die rechtlich notwendigen Nachbesserungen zum besseren Schutz einer Pflanze wie dem Schierlings-Wasserfenchel warten: Er wird sich immer stärker Logistikstandorten wie Rotterdam und Antwerpen zuwenden", warnte Blöcker.

