Hamburg (dpa/lno) - Soulsängerin Y'akoto kehrt als Meerjungfrau zurück. "Mermaid Blues" heißt ihr neues Werk, das die 29-Jährige am Donnerstagabend in Hamburg vorgestellt hat. Nach "Babyblues" (2012) und dem für einen Echo nominierten "Moody Blues" (2014) ist es ihr drittes Studioalbum. Jeweils in den Top 20 der Charts platzierten sich die beiden Vorgänger. "Mermaid Blues" erscheint am 31. März, live auf der Bühne steht Y'akoto etwa beim nächsten Hamburger Stadtpark-Open-Air. In der Hansestadt wurde sie geboren, in Ghana wuchs sie auf, heute pendelt sie zwischen verschiedenen Orten.

Y‘akoto habe sich mit Mythologie und der Geschichte der Meerjungfrau befasst, heißt es auf ihrer Internetseite. Das Fabelwesen, das - halb Frau, halb Fisch - in beiden Welten überleben könne, gelte als höchst selbstbestimmt und unberechenbar - zwei Eigenschaften, die auch auf Y'akoto zuträfen. "Unsere Bedürfnisbefriedigungs-Gesellschaft verlangt von Frauen immer noch, dass sie süß, dauergrinsend und am besten noch das "girl next door" sind", erklärt sie. "Das mag für viele funktionieren. Für mich aber ist das nichts."

