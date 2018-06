Hamburg (dpa/lno) - Mehrere Hundert Menschen haben am Samstag in Hamburg für einen Abschiebestopp nach Afghanistan demonstriert. Bis zu 1500 Teilnehmer zogen nach Angaben der Polizei von der Elbphilharmonie zum Rathaus der Hansestadt. Es habe zunächst keine Zwischenfälle gegeben, erklärte eine Polizeisprecherin.

Ein Bündnis von Flüchtlingsverbänden und Initiativen hatte zu dem Protest aufgerufen. "In Afghanistan herrschen Krieg und Terror, Attentate gehören zum Alltag", teilten die Organisatoren mit. "Die Menschen, die zur Rückkehr gezwungen werden, können dort kein Leben in Sicherheit führen. Ein Leben in Würde ist unter diesen Bedingungen undenkbar." Hamburg hat mit rund 20 500 Mitgliedern bundesweit eine der größten afghanischen Gemeinschaften.

In mehreren deutschen Städten waren am Samstag Demonstrationen gegen einen Abschiebestopp geplant. In den vergangenen Wochen hatte es zwei Sammelabschiebungen von Afghanen in ihr Heimatland gegeben. Bund und Länder hatten sich am Donnerstag in Berlin mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) darauf verständigt, dass es deutlich mehr Abschiebungen geben soll.