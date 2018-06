Hamburg (dpa/lno) - Ein Autofahrer ist am Samstag in Hamburg-Bergedorf mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt und ums Leben gekommen. Der 42-jährige Mann sei mit dem Fahrzeug aus zunächst unklarer Ursache von der Straße abgekommen, sagte eine Polizeisprecherin. Er starb noch an der Unfallstelle. Zum Alter des Fahrers konnte die Sprecherin zunächst keine Angaben machen.