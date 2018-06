Hamburg (dpa) - Die mittelständische Wohnungswirtschaft im Norden hat 2016 im Vorjahresvergleich mehr neu begonnene Wohnungsbauten verzeichnet - das Plus fällt in den Bundesländern allerdings sehr unterschiedlich aus. In Hamburg stieg die Zahl um knapp 88 Prozent auf rund 4350 Wohnungen, wie der Landesverband Nord des Bundesverbands Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen (BFW) am Donnerstag bei seiner Verbandstagung in Hamburg mitteilte. In Schleswig-Holstein gab es nur eine minimale Erhöhung. "Wir sind da auf einem sehr hohen Niveau", sagte der Vorsitzende Sönke Struck zum Neubaumonitoring 2016. In Mecklenburg-Vorpommern begannen die Arbeiten für fast 320 Wohnungen, das ist eine Verdreifachung. Der BFW Landesverband Nord spricht für rund 200 Mitglieder.