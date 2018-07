Hamburg (dpa/lno) - Der kanadische Premierminister Justin Trudeau und Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) sind am Freitagabend als Ehrengäste zum traditionellen Matthiae-Mahl im Hamburger Rathaus eingetroffen. Beide Politiker trugen sich in das goldene Buch der Stadt ein. Trudeau hatte zuvor Gespräche mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in Berlin geführt, wo er erstmals offiziell zu Besuch war.

Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) hatte bereits im Vorfeld des Matthiae-Mahls erklärt, Trudeau sei international eine der leidenschaftlichsten Stimmen für die liberale Demokratie. Er freue sich auf den Austausch über die Herausforderungen, "vor denen wir als offene Gesellschaften derzeit stehen".

An dem Festessen im Hamburger Rathaus nehmen 400 Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Kultur teil. Das Matthiae-Mahl wurde erstmals im Jahre 1356 veranstaltet. In den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts wurde die Tradition unter Hamburgs Bürgermeister Kurt Sieveking (CDU) wieder aufgenommen.