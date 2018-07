Hamburg (dpa/lno) - Zwei Jugendliche haben in Hamburg-Schnelsen den Hund einer 68-Jährigen entführt und die Frau erpresst. Sie hätten ein Lösegeld von 10 000 Euro gefordert, teilte die Polizei am Dienstag mit. "Schörli", eine Art Malteser-Hund, sei von den beiden Tatverdächtigen beim Gassigehen entwendet worden. Danach hätten die beiden Jugendlichen im Alter von 16 und 18 Jahren die Frau mehrfach angerufen. Die Hundebesitzerin erkannte jedoch die Stimme des ihr bekannten 16-Jährigen und schaltete die Polizei ein. Bei der geplanten Übergabe des Hündchens in einem Park konnten die Beamten die beiden mutmaßlichen Täter festnehmen. Schörli war wohlauf und wurde der Dame sicher übergeben. Weil keine Haftgründe vorlagen, kamen die beiden jungen Männer wieder auf freien Fuß. Das Landeskriminalamt übernahm die weiteren Ermittlungen.

Meldung der Polizei