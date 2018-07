Hamburg (dpa/lno) - Das letzte Strafverfahren in Hamburg wegen der Übergriffe auf Frauen in der Silvesternacht vor einem Jahr beginnt am kommenden Dienstag. Ein 34-jähriger Iraner wird beschuldigt, am frühen Morgen auf der Straße Große Freiheit als Mittäter in einer größeren Gruppe mehrere Frauen eingekreist zu haben. Aus der Gruppe heraus sei zunächst eine 21-jährige Frau von einem Mittäter sexuell misshandelt worden. Ein weiterer Mittäter habe das Handy der Frau geraubt.

Später seien zwei weitere junge Frauen im Alter von 19 und 20 Jahren begrapscht worden, darunter auch von dem Angeklagten. Die Anklage lautet auf sexuelle Nötigung in einem besonders schweren Fall in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung, Raub und tätlicher Beleidigung sowie der sexuellen Nötigung in Tateinheit mit Beleidigung in zwei Fällen. Das Gericht hat zunächst acht Verhandlungstermine anberaumt.

Mehr als 400 Frauen wurden in der Silvesternacht in Hamburg auf der Großen Freiheit oder am Jungfernstieg Opfer sexueller Übergriffe oder von Diebstählen und Raubtaten. Die Staatsanwaltschaft leitete rund 250 Ermittlungsverfahren ein. Am Ende kam es jedoch vor allem wegen der unzureichenden Beweislage lediglich zu insgesamt vier Verfahren, von denen zwei mit Freisprüchen endeten. In einem Fall wurde ein Afghane zu einer zweijährigen Jugendstrafe verurteilt, doch handelte es sich um einen Sonderfall, der sich außerhalb der Innenstadt ereignete.