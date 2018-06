Hamburg (dpa/lno) - Der am Donnerstag in Hamburg entwichene Sicherungsverwahrte ist weiter auf der Flucht. Es werde nach ihm gefahndet, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Der 48-Jährige hatte sich nach einem Besuch bei einer externen Psychotherapie abgesetzt. Der Mann war nach Angaben der Justizbehörde 2009 wegen Raubes und räuberischer Erpressung zu insgesamt fünf Jahren und sechs Monaten Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt worden.

Ein Justizvollzugsbediensteter hatte den Mann am Donnerstag zu dem Therapietermin begleitet. Nach Ende der Stunde stellte er fest, dass der 48-Jährige sich nicht mehr in der Praxis befand. Bei früheren externen Terminen sei er stets zurückgekehrt. Bei einem Ausgang in dieser Phase sei nach den gesetzlichen Vorgaben keine ständige Aufsicht durch Bedienstete nötig.