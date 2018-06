Zarrentin (dpa) - Die Zusammenarbeit in der Metropolregion Hamburg soll sich nicht nur auf Wirtschaft und Politik beschränken, sondern auch Bereiche wie Natur und Freizeit umfassen. So gelte es die Potenziale der fünf Biosphärenreservate im Norden noch stärker in das Konzept einzubinden und dabei auch deren Rolle als Ziele der Naherholung zu stärken, sagte der Schweriner Staatskanzleichef Christian Frenzel am Donnerstag bei einer Fachtagung in Zarrentin, dem Zentrum des Bioshärenreservats Schaalsee (Kreis Ludwigslust-Parchim). "Davon profitieren alle. Ein starkes Zentrum braucht intakte Natur und ländliche Räume, die funktionieren."

Verena Metze-Mangold, Präsidentin der Deutschen Unesco-Kommission, betonte, das Konzept der weltweit eingerichteten Biosphärenreservate schließe neben dem Schutz ausdrücklich auch die Nutzung der Natur ein.

Metropolregion Hamburg

Biosphärenreservat Schaalsee