Hamburg (dpa/lno) - Nach dem Angriff eines Angeklagten auf eine Zeugin und einen Staatsanwalt während eines laufenden Prozesses will Hamburgs Justizsenator Till Steffen (Grüne) den Informationsfluss zwischen Justiz und Gefängnissen verbessern. "Bisher hatten vor allem Staatsanwaltschaft und Gericht ein vollständiges Bild", sagte Steffen am Freitag im Justizausschuss über die Gefährlichkeit einzelner Untersuchungshäftlinge. Er habe deshalb angeordnet, "dass auch die Haftanstalt über alle Informationen verfügen muss". Künftig werde der Sicherheitsdienstleiter, "den es in jeder Haftanstalt gibt, zugleich Beauftragter für gefährliche und gefährdete Gefangene".

Den Ermittlungen zufolge war es dem 39 Jahre alten angeklagten Untersuchungshäftling gelungen, trotz Sicherheitsvorkehrungen eine präparierte Rasierklinge und eine angespitzte Zahnbürste in den Gerichtssaal zu schmuggeln. Damit ging er im Landgericht Hamburg auf seine als Zeugin geladene Ex-Freundin los, verletzte sie, einen Staatsanwalt und auch sich selbst.