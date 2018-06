Hamburg (dpa/lno) - Der Vorsitzende der türkischen Ditib-Gemeinde in Hamburg-Wilhelmsburg hat nach Kritik an seinen Facebook-Postings seinen Rücktritt erklärt. In einer Stellungnahme habe er sich klar zur demokratischen Grundordnung bekannt und zugleich bedauert, dass durch einen aus dem Kontext gerissenen Text ein falscher Eindruck entstanden sei, teilte die Islamische Religionsgemeinschaft in Hamburg und Schleswig-Holstein (Ditib Nord) am Freitag mit.

Nach einem Bericht des NDR-Magazins "Panorama 3" hatte der Vorsitzende des Moscheevereins auf Facebook das Foto eines Imams mit dem Zitat gepostet: "Demokratie ist für uns nicht bindend. Uns bindet Allahs Buch, der Koran." In einem weiteren Post habe er Türken und Kurden, die nicht Muslime sind, beleidigt. Der Fernsehbeitrag veranlasste die CDU-Bürgerschaftsfraktion, erneut die Aussetzung des Staatsvertrags zwischen der Stadt Hamburg und Ditib zu fordern.

Die Zitate gäben nicht die Haltung des Vereinsvorsitzenden wieder, erklärte Ditib Nord. Sie stammten von einem ehemaligen türkischen Prediger, der mit den Äußerungen auf die Unterdrückung von Frauen in der Türkei durch das früher geltende Kopftuchverbot in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens aufmerksam machen wollte. "Ditib Nord und die ihr angeschlossenen 35 Ortsgemeinden bekennen sich unmissverständlich zu unserer demokratischen und gesellschaftlichen Werte- und Grundordnung", hieß es in der Erklärung weiter.

Erklärung von Ditib Nord

Beitrag von Panorama 3