Hamburg (dpa/lno) - In Hamburg ist erneut ein Fall von Vogelgrippe bei Wildvögeln aufgetreten. Das Friedrich-Loeffler-Institut wies den hochansteckenden Geflügelpest-Erreger H5N8 bei einem verendeten Schwan in Wohldorf-Ohlstedt im Bezirk Wandsbek nach, wie die Gesundheitsbehörde am Montag mitteilte. Es wurden ein Sperrbezirk mit einem Radius von drei Kilometern sowie ein Zehn-Kilometer-Beobachtungsgebiet um die Fundstellen eingerichtet. Für Hunde- und Katzenhalter bedeutet dies, dass sie ihre Tiere nicht frei umherlaufen lassen dürfen. Insgesamt wurde der Erreger damit seit dem Ausbruch der Geflügelpest in Hamburg bei 22 Tieren festgestellt.