Hamburg (dpa/lno) - Hamburgs Schulsystem hat laut einer Bildungsstudie in den vergangenen Jahren deutliche Fortschritte gemacht. Sei es bei der Inklusion, bei den Ganztagsschulen, bei den Abitur- oder Abbrecherquoten - in allen Bereichen habe sich die Hansestadt deutlich positiv entwickelt, heißt es in dem am Mittwoch vorgestellten "Chancenspiegel 2017" der Bertelsmann-Stiftung. Probleme gebe es allerdings bei der Kompetenzförderung und beim relativ starken Anstieg der Förderquote.

Schulsenator Ties Rabe (SPD) hatte die Zunahme von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in der Vergangenheit auch mit dem Perspektivwechsel bei der Inklusion erklärt: "Kinder, deren auffälliges Lernverhalten früher toleriert wurde, gelten heute als sonderpädagogisch förderbedürftig", sagte er.