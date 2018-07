Acapulco (dpa/lno) - Mischa Zverev ist zum Auftakt des Tennis-Turniers in Acapulco an Rafael Nadal gescheitert. Der Hamburger unterlag dem ehemaligen Weltranglisten-Ersten aus Spanien am Dienstag (Ortszeit) 4:6, 3:6. Nadal wiederholte in nur 76 Minuten Spielzeit seinen Erfolg über Zverev vom Saisonanfang in Brisbane.

In der Damen-Konkurrenz verbuchte Julia Görges nach ihrem Halbfinal-Einzug in Budapest ein weiteres Erfolgserlebnis. Die Bad Oldesloerin erreichte mit 2:6, 6:4, 6:3 wie tags zuvor Andrea Petkovic das Achtelfinale. Gegnerin ist dort Lessia Zurenko aus der Ukraine. Annika Beck scheiterte dagegen mit 6:4, 3:6, 2:6 an Madison Brengle aus den USA.

