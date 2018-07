Hamburg (dpa/lno) - Zollfahnder haben in Schleswig-Holstein und Hamburg einen illegalen Handel mit Potenzmitteln auffliegen lassen und Tabletten im Wert von über 500 000 Euro beschlagnahmt. "Wir haben es hier mit einer der größten jemals in Norddeutschland sichergestellten Menge an Potenzmittel zu tun", sagte der Sprecher des Zollfahndungsamtes Hamburg.

In der Wohnung eines Ehepaars in Harrislee an der dänischen Grenze wurden demnach bei einer Durchsuchung 111 000 Potenztabletten entdeckt. Eine weitere Spur führte nach Hamburg. Hier fand der Zoll in einer Wohnung 4000 Tabletten. Der Handel wurde laut Zoll über das Internet abgewickelt, die Zahlungen wurden über verschiedene Bankkonten abgewickelt. Die Ermittlungen gegen die drei Beschuldigten im Alter von 38 bis 41 laufen. Es wurden auch mehrere hundert Abnehmer der Potenzmittelhändler identifiziert, von denen einige nach Einschätzung des Zolls offenbar auch als Händler tätig waren.

Meldung des Zolls