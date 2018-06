Hamburg (dpa/lno) - Im Kampf um den angestrebten vierten Rang in der Gruppe B der Wasserball-Bundesliga steht der SV Poseidon Hamburg am Samstag beim Zweiten SC Wedding in Berlin unter Erfolgsdruck. Nach zuletzt drei Niederlagen sind die Hanseaten auf den sechsten Rang abgerutscht. Nachdem der SV Cannstatt den Berlinern vergangene Woche überraschend die erste Saisonniederlage zufügen konnte, hoffen die Hamburger nun ebenfalls auf einen Coup. "Zu Hause haben wir Wedding dominiert. Wir lagen schon mit zwei Toren in Führung und sind dann leider komplett eingebrochen. Das wollen wir diesmal besser machen", betonte Trainer Florian Lemke mit Blick auf das Hinspiel, das sein Team schließlich mit 5:8 verloren hatte.

Poseidon-Spielplan