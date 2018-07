Hamburg (dpa) - Fußball-Bundesligist Hamburger SV will in den nächsten Wochen ohne öffentliche Nebengeräusche mit Trainer Markus Gisdol verlängern. "Wir sprechen miteinander. Beide Seiten sind daran interessiert, weiter zusammen zu arbeiten", betonte Sportchef Jens Todt am Montag. Tägliche Wasserstandsmeldungen solle es aber nicht geben. Gisdol hatte Bruno Labbadia im September 2016 abgelöst und nur bis Saisonende unterschrieben. Der 47-Jährige würde mit dem abstiegsgefährdeten HSV auch in die 2. Liga gehen.

Ein Sonderlob verteilte Todt nach dem 1:0 (0:0) gegen Hertha BSC an Mittelfeldspieler Aaron Hunt, der sich im Winter eigentlich schon in Richtung Türkei verabschieden wollte: "Die Spielleistung ist top. Er hat niemals etwas Negatives ausgestrahlt." Möglicherweise behält der HSV den 30-Jährigen, der noch einen Vertrag bis 2018 an der Elbe besitzt: "Ein Aaron Hunt in solch einer Verfassung ist natürlich Gold wert." Weiterhin verzichten müssen die Hamburger auf Mergim Mavraj nach Sehnenanriss im Knie. "Wir gehen weiter von vier Wochen Pause aus", bestätigte Todt.

