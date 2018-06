Hamburg (dpa/lno) - Nach einem Pkw-Diebstahl in einem Gebrauchtwagenhandel in Hamburg-Steilshoop sind am Freitag zwei Jugendliche festgenommen worden. Die Beamten hatten den ohne Kennzeichen fahrenden Mercedes im Stadtteil Wandsbek angehalten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Weitere Ermittlungen ergaben, dass das Auto in der Nacht zuvor gestohlen wurde. Der 15-Jährige habe den Wagen unter Drogeneinfluss gefahren. Zudem hätten die Beamten Einbruchswerkzeuge gefunden. Bei dem 16-jährigen Beifahrer sei ein Schlagstock sichergestellt worden. Der 15-Jährige wurde an seine Erziehungsberechtigten übergeben. Der 16-Jährige sollte vor einen Haftrichter kommen. Gegen beide Jugendliche wird ermittelt.

Polizeimeldung