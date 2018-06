Hamburg/Kiel (dpa/lno) - In das Schienennetz zwischen Flensburg, Westerland, Elmshorn und Hamburg investiert die Deutsche Bahn in diesem Jahr rund 170 Millionen Euro. Von den zehn umfassendsten Baumaßnahmen betreffen drei Hamburg, die übrigen Gleise, Weichen und Bahnhöfe sind in Schleswig-Holstein. Es gehe um die Instandhaltung und Modernisierung der Anlagen mit dem Ziel, die Verkehre flüssiger zu gestalten, sagte die DB-Konzernbevollmächtigte Manuela Herbort am Dienstag in Hamburg. Auf betroffenen Streckenabschnitten müssen Pendler und Reisende mit Zugausfällen oder Verspätungen rechnen.

Das Geld wird aus der Finanzierungsvereinbarung mit dem Bund abgerufen, die von 2015 bis 2019 etwa eine Milliarde Euro für die Erneuerung der Bahn-Infrastruktur im Norden vorsieht. Instandgesetzt werden in dem Zeitraum 21 Brücken, 440 Kilometer Schiene und 360 Weichen. Rund 410 Millionen Euro wurden in den vergangenen beiden Jahren bereits "verbaut".

